Tren Lima-Chosica: Rafael Rey niega que los vagones hayan sido donados a la MML

El titular del MTC explicó que la operación involucró recursos de la Municipalidad de Lima y que se pagaron millones de dólares por los trenes.

Tras la adquisición de los trenes que estaban destinados para cubrir la ruta ferroviaria entre Lima y Chosica, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, afirmó que los trenes de la empresa estadounidense Caltrain trasladados al Perú durante la gestión de Rafael López Aliaga no fueron donados a la Municipalidad de Lima, sino adquiridos mediante una operación de compra.

El funcionario explicó en una entrevista a RPP, que la adquisición de los 93 vagones y cerca de 20 locomotoras involucró recursos municipales y que el proceso fue autorizado por la propia municipalidad. Asimismo, indicó que se pagaron millones de dólares a Caltrain por los trenes. "Hay que decir la verdad, no se trató exactamente de una donación, ha sido una compra, una compra del municipio de Lima a la empresa Caltrain", indicó.

RUTA LIMA - CHOSICA REQUIERE INVERSIÓN

El ministro señaló que la puesta en funcionamiento de un servicio ferroviario de pasajeros entre Lima y Chosica requiere importantes inversiones en infraestructura. Explicó que la vía debe adecuarse para que los trenes puedan alcanzar velocidades competitivas frente al transporte terrestre. "Todo eso requiere estudios y por supuesto, si es técnicamente viable, adelante", manifestó.

Rey también informó que existe una propuesta del concesionario de la vía férrea para establecer una tarifa social. Sin embargo, indicó que esta alternativa implicaría que el Estado garantice un ingreso mínimo anual a la empresa operadora, por lo que el proyecto deberá pasar por evaluaciones técnicas y financieras.

MTC BUSCA DESTRABAR PROYECTOS DEL METRO

Por otro lado, el titular del MTC sostuvo que la solución al problema del transporte en Lima pasa por desarrollar sistemas de transporte masivo eficientes, especialmente las líneas del Metro. "Una de las tareas que por supuesto es prioritaria entre muchas otras es destrabar lo que falta para que las inversiones en la Línea 2, que está ejecutándose, y en las futuras 3, 4, 5 y 6 se hagan con el menor obstáculo burocrático posible", afirmó.