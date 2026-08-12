Ejecutivo designa a Luis Alberto Carranza Micalay como nuevo director ejecutivo de la DINI

El Gobierno designó a Luis Alberto Carranza Micalay en el cargo de director ejecutivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), oficializando la medida mediante la Resolución Suprema N.° 254-2026-PCM publicada este miércoles.

A través del mismo dispositivo normativo, el Ejecutivo dio por concluida la gestión de Benito Cabrera Quispe, quien se desempeñaba en la función tras haber sido nombrado mediante la Resolución Suprema N.° 125-2026-PCM, dándosele las gracias por los servicios prestados.

El nombramiento se efectuó en estricto cumplimiento del marco legal que regula el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y la DINI, así como de los parámetros sobre idoneidad para el acceso a la función pública. La designación responde a las facultades del Poder Ejecutivo para la conducción de los organismos de inteligencia del Estado.

Marco legal y suscripción de la norma

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.° 1141, la asignación del director ejecutivo de la DINI corresponde al Presidente de la República mediante resolución suprema firmada junto al titular del Gabinete Ministerial.

En este sentido, la norma publicada cuenta con las rúbricas de la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, así como del presidente del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta Velarde.