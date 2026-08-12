Martín Vizcarra es llevado de emergencia a un centro de salud: presentó problemas en el riñón

El traslado ocurrió alrededor de las 10:00 a. m., mientras se espera información oficial sobre su estado de salud y el centro médico al que fue llevado.

Tras una complicación relacionada a su estado de salud, el expresidente Martín Vizcarra fue trasladado este miércoles 12 de agosto de emergencia desde el penal de Barbadillo hacia un centro médico.

El traslado se realizó en una ambulancia con resguardo de agentes de la Policía Nacional, donde según los reportes difundidos, la unidad salió del establecimiento penitenciario aproximadamente a las 10:00 a.m, sin confirmarse al centro médico donde se le llevaba.

Según la información disponible, esta sería la séptima vez en lo que va del año que Vizcarra requiere atención médica de emergencia por problemas relacionados con sus riñones. En tres oportunidades anteriores fue atendido en el Hospital de Vitarte, mientras que en otras cuatro ocasiones acudió a una clínica particular.

COMPLICACIONES RENALES

El exmandatario presenta problemas de salud vinculados al funcionamiento de sus riñones desde inicios de este año. En ese periodo fue sometido a una intervención quirúrgica debido a una complicación que afectaba uno de estos órganos.

Desde entonces, Vizcarra ha requerido atención médica en varias oportunidades debido a problemas asociados a su condición renal, entre ellos cálculos renales y el menor funcionamiento de uno de sus riñones.

SÉPTIMO TRASLADO

Por otro lado, el nuevo traslado se produjo mientras el expresidente permanece recluido en el penal de Barbadillo. La ambulancia que lo movilizó recibió acompañamiento policial durante su salida del establecimiento penitenciario, donde se espera reportes sobre la evolución de su estado de salud.