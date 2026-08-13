Poder Ejecutivo declara de interés nacional visita del papa León XIV al Perú

Durante la sesión ordinaria del Consejo de Ministros, realizada anoche en Palacio de Gobierno y liderada por la presidenta Keiko Fujimori, el gobierno declaró de interés nacional la visita del papa León XIV, prevista del 11 al 17 de noviembre de 2026.

La medida permitirá adoptar acciones para garantizar la organización de la visita del sumo pontífice al Perú, entre ellas facilidades aduaneras para el ingreso de los bienes, equipos y demás elementos que se requieran durante su permanencia en nuestro país.

ADECUADO DESARROLLO

Asimismo, se conformará una comisión multisectorial que se encargará de establecer los lineamientos, estrategias y acciones para garantizar el adecuado desarrollo de la visita. El Ministerio de Relaciones Exteriores ejercerá la coordinación nacional del grupo.

Los ministerios designarán a sus representantes ante esta instancia, a la que también se sumarán los gobiernos regionales y locales en función de las ciudades y actividades que formen parte del itinerario que desarrollará el Santo Padre, informa Andina.