Junta Nacional de Justicia amplió cronograma para concursos de selección y designación de jueces

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) extendió los plazos de los concursos para la selección y nombramiento de jueces, correspondientes a las convocatorias N.° 002, 003, 004 y 005-2026-SN/JNJ.

La ampliación tiene el objetivo de ampliar la participación de postulantes. El nuevo cronograma fue publicado en el Boletín Oficial de la Magistratura mediante la Resolución N° 510-2026-JNJ.

Según el nuevo calendario, el pago por derecho de tramitación podrá ser hasta el 20 de agosto; la inscripción y presentación de documentos de aptitud será hasta el 24 de agosto. La declaración jurada en el SIDJI de la Contraloría podrá presentarse hasta el 25 de agosto.

NUEVO CRONOGRAMA

La relación de postulantes aptos y no aptos será publicada el 1 de septiembre. Los candidatos considerados no aptos podrán presentar reconsideración entre el 2 y el 4 de septiembre, mientras que la lista final de postulantes aptos se difundirá el 24 de septiembre.

La evaluación de conocimientos y la publicación de resultados se realizarán el 18 de octubre. Luego, del 19 al 28 de octubre, los postulantes que continúen deberán presentar digitalmente la documentación a su currículum vitae y sus investigaciones jurídicas.