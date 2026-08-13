Anulan condena contra Nadine Heredia y podría regresar al Perú

Según su abogado, Wilfredo Pedraza, las órdenes de captura en su contra serían levantadas en las próximas horas, por lo que la ex primera dama quedaría habilitada para retornar al país.

La exprimera dama Nadine Heredia podría regresar al Perú luego de que el Poder Judicial anulara la condena de 15 años de prisión que se le había impuesto por el delito de lavado de activos. Según su abogado, Wilfredo Pedraza, las órdenes de captura en su contra serían levantadas en las próximas horas, por lo que la ex primera dama quedaría habilitada para retornar al país.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, que extendió a Heredia los efectos del fallo del Tribunal Constitucional que permitió la liberación de su esposo, el expresidente Ollanta Humala. Esta resolución declaró inconstitucionales las acusaciones relacionadas con presuntos aportes del Gobierno de Venezuela y de Odebrecht a las campañas electorales de 2006 y 2011.

Pedraza sostuvo que la investigación por lavado de activos vinculada a los aportes para campañas políticas quedó archivada de manera definitiva. Sin embargo, precisó que Heredia aún no ha confirmado su regreso al Perú y que su condición de asilada en Brasil continúa vigente. Según explicó, el asilo se mantiene mientras el Gobierno brasileño así lo determine y la ex primera dama no renuncie a esta condición.

ACCIÓN DE REPARACIÓN CIVIL

El abogado también señaló que recomendó a Heredia y al expresidente Humala evaluar una posible acción de reparación civil por las decisiones que consideren arbitrarias durante el proceso judicial. No obstante, Heredia aún tiene pendiente una investigación por presunta asociación ilícita relacionada con el caso Gasoducto Sur Peruano.