Ministro Astudillo dispone la reactivación del Puesto de Auxilio Rápido en Cantagallo para reforzar seguridad de comunidad Shipibo-Konibo

El ministro del Interior, César Astudillo, dispuso hoy la reactivación del Puesto de Auxilio Rápido (PAR) de Cantagallo, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y la presencia policial en esta zona de Lima, donde reside la comunidad Shipibo-Konibo.



Durante una visita a Cantagallo, el titular del sector, acompañado por la diputada Pierangeli Dodero Jovich, del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Óscar Arriola, y del jefe de la Región Policial Lima Centro, Gral. Jorge Castillo, anunció que desde hoy se desplegará personal policial para atender el puesto y reforzar el patrullaje preventivo en la zona.



La medida responde a las demandas planteadas por los representantes de la comunidad y las juntas vecinales, quienes solicitaron fortalecer la presencia policial y recuperar mecanismos de prevención y vigilancia comunitaria frente a hechos que puedan afectar la seguridad de las familias.



El ministro informó que desde la Comandancia General de la PNP se dispuso que el PAR cuente con efectivos policiales y el apoyo de unidades especializadas, incluidos canes policiales, además del desarrollo de patrullajes preventivos en los alrededores de Cantagallo.



“Particularmente en lo que nos corresponde de seguridad”, señaló el ministro Astudillo al explicar que la visita tuvo como propósito atender los principales problemas de la comunidad vinculados con las competencias del sector Interior.



Durante el encuentro, los vecinos expresaron especial preocupación por la protección de niños y adolescentes. Ante este pedido, el ministro planteó fortalecer el trabajo preventivo de la PNP en la zona, especialmente en los colegios.

IMPULSO DE PROGRAMAS



En esa línea, y durante su recorrido por uno de los centros educativos del lugar, el ministro anunció el impulso de programas de recreación y deporte con participación de la Policía Nacional, como parte de las acciones para fortalecer la integración y la prevención en la comunidad. “Lo que está fallando se regula, lo que está bien se multiplica”, afirmó.



El titular del Interior destacó que la seguridad ciudadana requiere un trabajo articulado entre la Policía, las instituciones y la población. “La Policía es el pueblo hecho ley”, sostuvo, al remarcar que su gestión seguirá atendiendo las necesidades de seguridad identificadas en Cantagallo.



Finalmente, el ministro Astudillo indicó que el Mininter hará seguimiento a las acciones implementadas y visitará la zona para evaluar sus resultados. “Seguiremos viniendo para mejorar las cosas”, afirmó.