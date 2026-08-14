Gobierno anuncia subsidio para transportistas ante alza del precio de los combustibles

La gestión de Keiko Fujimori informó que la ayuda económica será de entre 15% y 20% y estará dirigida a transportistas de carga, pasajeros, mototaxistas y transporte fluvial.

En una conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno, la presidenta Keiko Fujimori, acompañada por integrantes del gabinete encabezado por Luis Galarreta, anunció la implementación de un subsidio de hasta 20% para transportistas, como respuesta al incremento del precio de los combustibles.

Durante su intervención, la mandataria señaló que el Ejecutivo adoptará medidas para mitigar el impacto económico que viene afectando a los trabajadores del sector transporte. Asimismo, precisó cuáles serán los grupos que podrán acceder a este beneficio.

“El incremento del precio es producto del conflicto en el Medio Oriente y de los obstáculos para que el combustible sea distribuido globalmente. Como Gobierno estamos en la obligación de tener respuestas (…) Aplicaremos un subsidio focalizado a quienes más lo necesitan: transportistas de carga y pasajeros. El subsidio estará entre un 15% y 20%. Este subsidio incluirá a los transportistas fluviales y mototaxistas”, declaró Fujimori.

¿Cuándo comenzará la entrega del subsidio?

Según informó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, se espera que este sábado 15 de agosto se publique el Decreto Supremo correspondiente en el diario oficial El Peruano. Tras ello, la entrega del beneficio económico comenzaría en los próximos días.