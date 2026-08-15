Ministro de Justicia planteará que las Fuerzas Armadas asuman control perimétrico de los penales

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) incluirá dentro del paquete de facultades legislativas que solicitará al Congreso de la República una propuesta de decreto para que las Fuerzas Armadas asuman el control perimétrico de los penales.

El titular del sector, Ernesto Álvarez Miranda, explicó en entrevista con un diario local que esta disposición busca frenar el ingreso de objetos prohibidos y la instalación de antenas no autorizadas en las inmediaciones de los reclusorios, las cuales son empleadas por bandas delictivas.

Asimismo, la autoridad remarcó que impulsará una reforma integral del sistema penitenciario durante su gestión. Sobre este punto, el ministro Álvarez señaló que la crisis política que atravesó el país perjudicó el funcionamiento de los ministerios y de organismos públicos como el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Protocolos de investigación y articulación institucional

En el marco de las acciones prioritarias de su despacho, el representante del Minjusdh detalló que orientará sus esfuerzos hacia el trabajo articulado con el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.

Cabe resaltar, que esta coordinación interinstitucional entre el MP y la PNP tiene como principal finalidad consolidar e implementar el protocolo de actuación conjunta para la investigación de los delitos.