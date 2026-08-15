Perú ofrece ayuda a Indonesia tras terremoto y verifica situación de connacionales

El Gobierno peruano permanece atento a la evolución de la emergencia y a los posibles daños ocasionados por el fuerte movimiento telúrico.

Tras el terremoto de magnitud 7,7 ocurrido en Indonesia, exactamente en la localidad Ende la provincia de Nusa Tenggara Oriental, el Gobierno del Perú expresó su solidaridad con el pueblo y las autoridades del país asiatico.

A través de un comunicado, la Cancillería peruana transmitió sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y deseó una pronta recuperación a quienes resultaron heridos tras el fuerte movimiento telúrico.

CANCELLERÍA PERMANECE ATENTA A LA SITUACIÓN

El Gobierno peruano también expresó sus deseos para que los daños materiales ocasionados por el terremoto puedan ser reparados y las zonas afectadas recuperen progresivamente la normalidad.

Hasta el momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que no se han reportado ciudadanos peruanos afectados por el sismo y de esa forma continuar realizando seguimiento a la situación y permanecen atentas para brindar asistencia a los connacionales que pudieran necesitar ayuda.