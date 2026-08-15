Martín Vizcarra regresa al penal de Barbadillo luego de ser trasladado por problemas renales

Vizcarra agradeció las muestras de preocupación y confirmó que nuevamente se encuentra recluido en el penal de Barbadillo.

Tras ser trasladado de emergencia a un centro de salud para recibir atención por complicaciones relacionadas con su función renal, el expresidente Martín Vizcarra informó que retornó al penal de Barbadillo.

A través de sus redes sociales, el exmandatario agradeció las muestras de preocupación por su estado de salud y confirmó que ya se encuentra nuevamente en el establecimiento penitenciario. “Nuevamente en Barbadillo”, señaló Vizcarra.

VIZCARRA ASEGURA QUE UNO DE SUS RIÑONES ESTA AL 10%

El exjefe de Estado explicó que debe acudir periódicamente a centros médicos para controlar su función renal, debido a que uno de sus riñones actualmente funciona solo al 10 % de su capacidad.

Según relató, en enero sufrió una complicación que estuvo cerca de ocasionarle la pérdida del riñón izquierdo. “Cómo es de conocimiento público, en el mes de enero, estando injustamente privado de mi libertad, se me generó un problema renal que casi me hizo perder el riñón izquierdo, el cual funciona actualmente solo al 10 % de su capacidad, lo que me obliga a constatar periódicamente mi función renal”, indicó.

ABOGADO CONFIRMÓ TRASLADO MÉDICO

Por otro lado, el miércoles 12 de agosto, el abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, informó que su patrocinado había sido trasladado a un centro de salud debido a problemas renales que estarían afectando considerablemente su estado.