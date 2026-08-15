Presidenta Fujimori y titular del PJ se reunieron para coordinar acciones contra la delincuencia

Mediante redes sociales, la Presidencia del Perú informó que la mandataria Keiko Fujimori Higuchi y la titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, se reunieron este mediodía para abordar acciones conjuntas destinadas a fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad.

Según la publicación, el encuentro tuvo como uno de sus principales ejes, temas relacionados con el Sistema Nacional Especializado de Justicia en Flagrancia Delictiva, así como la necesidad de reforzar la coordinación entre las instituciones del Estado (Policía, el Ministerio Público).

MEDIDAS FIRMES

Sin lugar a dudas, la inseguridad ciudadana se mantiene como uno de los principales problemas que genera preocupación a nivel nacional. Los casos de extorsión, robos, sicariato y otras modalidades delictivas han generado demandas para que el Estado adopte medidas firmes.

El encuentro también contó con la presencia del jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) Luis Galarreta Velarde, así como los titulares del Interior, César Astudillo Salcedo; de Defensa, Rafael Belaunde Llosa; y de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda.