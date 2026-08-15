Ministro Elmer Cuba: Subsidio focalizado terminará cuando precio del crudo logre estabilizarse

En entrevista con Exitosa, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, dijo que el Gobierno no tiene previsto mantener indefinidamente el subsidio destinado a mitigar el impacto del incremento de los precios de los combustibles.

El funcionario señaló que la continuidad del beneficio dependerá de la evolución del costo internacional del petróleo. Destacó que la medida fue planteada inicialmente por tres meses, aunque dejó abierta la posibilidad de ampliarla.

NO PUEDEN CONTROLAR

"Cuando el precio internacional del crudo vuelva a los promedios que tuvo antes de la guerra (entre EE. UU. e Irán), el fondo se desactiva", precisó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

"Por ahora hemos lanzado tres meses. Pueden ser tres meses más o puede desactivarse cuando el precio internacional vuelva a sus niveles anteriores", agregó el funcionario.

Finalmente, remarcó que las autoridades nacionales no pueden controlar directamente cuánto tiempo durarán las hostilidades entre ambos países, ni cuál será el comportamiento del petróleo a nivel global.