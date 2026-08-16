Gobierno oficializó subsidio de S/105 millones para el sector transporte ante alza del combustible

El Poder Ejecutivo destinó un fondo especial de S/105 millones para subsidiar al transporte de pasajeros y de carga, ante el incremento del precio de los combustibles. La medida tendrá una vigencia de tres meses.

El beneficio fue oficializado mediante el Decreto de Urgencia N° 007-2026 y publicado en El Peruano; contempla dos mecanismos: uno es para transportistas a nivel nacional y el otro para los operadores de Lima y el Callao.

Para el transporte de pasajeros y de carga, se le otorgará S/4 por galón de diésel B5 o B20 adquirido. El subsidio estará vigente entre el 16 de agosto y el 15 de noviembre de 2026, y será dividido en tres periodos.

REQUISITOS PARA ACCEDER AL SUBSIDIO

Los choferes deberán tener autorización para prestar el servicio, vehículos habilitados y RUC, entre otros requisitos. La compra de combustible deberá acreditarse con comprobantes electrónicos y será validada por las entidades competentes.

En Lima y Callao, los operadores autorizados por la ATU accederán a un mecanismo diferente, calculado según los kilómetros recorridos. El subsidio será de S/0,50 por kilómetro para ómnibus, S/0,40 para minibuses y S/0,30 para microbuses.