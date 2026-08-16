Ministro Ernesto Álvarez: Gabinete no ha tratado un eventual retiro del Perú de la Corte IDH

En amplia entrevista con El Comercio, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, indicó que el Gabinete Ministerial no ha tratado una eventual salida del Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

"No se ha discutido todavía en el Gabinete. Pero, personalmente, entendemos que lo que se tiene que hacer es, ante una administración de justicia como la nuestra, que es incierta, necesitamos un sistema que garantice los derechos fundamentales de los ciudadanos", señaló.

REFORMA PROFUNDA

Dijo también que se tiene "pendiente el posicionamiento del Perú pro-reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)", y que hoy el "contexto" es favorable para "negociar con otros representantes ante la OEA" una "reforma profunda".

"Estamos frente a una oportunidad de oro para negociar con los otros representantes ante la OEA de los países que ahora son democráticos, y creen en los derechos, pero también en la libertad, negociar la reforma profunda del SIDH, incluyendo el cambio de funcionarios", sostuvo.