Ministro Belaúnde: FF. AA. no tendrán un “rol decorativo” en la lucha frontal contra la criminalidad

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, anunció hoy que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) no tendrán un “rol decorativo” en la lucha contra la inseguridad y asumirán el control perimétrico de las cárceles, además de reforzar la vigilancia en las fronteras del país.

“Las FF. AA. no van a tener un rol, digamos, decorativo o estar acompañando a la Policía sin hacer nada. Hay cosas que vamos a hacer, tomaremos el control perimétrico de los penales, ahí vamos a tener un contingente para controlar el ingreso de todo, incluso el personal del INPE”, declaró.

CASI PROHIBITIVO

“Todo va a pasar por ese control, vamos a tener equipos de escaneo, equipos de detección de metales, vamos a tener nuestros propios sistemas para bloquear señales de celular, también se vigilará con drones los penales”, agregó Belaúnde Llosa en entrevista con RPP.

Dijo también que con el marco legal vigente es “casi prohibitivo” expulsar del país a extranjeros indocumentados vinculados a delitos, por lo que el Gobierno incluirá, en el pedido de facultades legislativas, la modificación de las normas para agilizar estos procesos.