Betssy Chávez reaparece en México y es captada haciendo turismo

La exprimera ministra fue fotografiada junto a su abogado Raúl Noblecilla y el exministro Luis Barranzuela en lugares emblemáticos de Ciudad de México tras recibir el salvoconducto.

Betssy Chávez reapareció públicamente en Ciudad de México luego de salir del Perú con un salvoconducto que permitió su traslado a territorio mexicano. La ex primera ministra fue captada junto a su abogado Raúl Noblecilla y el exministro del Interior Luis Barranzuela durante un recorrido por distintos puntos de la capital.

Las fotografías difundidas este lunes muestran a Chávez en espacios públicos como el Zócalo de Ciudad de México y la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Las imágenes corresponden a sus primeras apariciones públicas después de abandonar la sede diplomática mexicana en Lima.

Chávez permaneció en la residencia de la Embajada de México desde noviembre de 2025, luego de que el Gobierno mexicano le concediera asilo político. Su permanencia en la sede diplomática se produjo en medio de las tensiones entre Perú y México, mientras en territorio peruano continuaba el proceso judicial que enfrenta la exfuncionaria.

RECIBIÓ SALVOCONDUCTO

Finalmente, el pasado 6 de agosto, la entrega del salvoconducto permitió que Chávez dejara el país y viajara a México. Su salida ocurrió en un contexto de acercamiento entre Lima y Ciudad de México y del proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Ahora, las nuevas fotografías difundidas muestran a la exfuncionaria realizando sus primeras actividades públicas tras instalarse en territorio mexicano.