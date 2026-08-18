Gobierno nombra nuevo presidente del IPD tras salida de Sergio Ludeña

Las autoridades continúan investigando lo ocurrido en la Videna para determinar responsabilidades por la exposición de los deportistas.

Tras la polémica generada por la fumigación de un albergue de la Videna mientras los deportistas permanecían en el lugar, el Ministerio de Educación (Minedu) aceptó la renuncia de Sergio Ludeña Visalot a la presidencia del Instituto Peruano del Deporte (IPD), según una resolución suprema publicada en el diario El Peruano.

Mediante la Resolución Suprema N.° 020-2026-MINEDU, el Gobierno oficializó la salida de Ludeña y le agradeció por los servicios prestados durante su gestión, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades por la exposición de los atletas al producto utilizado durante la fumigación.

Asimismo, Óscar Fernández Cáceres, exministro de Trabajo y quien ya ocupó la presidencia del IPD entre 2016 y 2018, es el nuevo titular que asumirá el cargo de manera inmediata, en un periodo clave para la preparación de los Juegos Panamericanos Lima 2027.

SALIDA DE LUDEÑAS OCURRE TRAS POLÉMICA DE FUMIGACIÓN

La salida del ahora exjefe del IPD se produce luego de que se denunciara que un albergue ubicado en la Videna fue fumigado mientras integrantes del equipo nacional de judo se encontraban dentro de las instalaciones. Algunos deportistas reportaron malestares luego de la exposición al producto, presentando una denuncia en la comisaría de San Luis.

"Estamos enviando los videos de las cámaras de seguridad a la Policía, identificando a los presuntos responsables y agraviados, a fin de que sean identificados para ser considerados en la denuncia penal correspondiente. Nos genera suspicacia y es bastante extraño que en los videos visualizados aparezcan personas que no son del IPD y, con cámaras de grabación en mano, hayan ingresado a espacios restringidos donde no existía emergencia alguna y realizar grabaciones que tergiversan lo ocurrido", indicó a RPP.

DEPORTISTAS REPORTARON MALESTARES

La entrenadora del equipo nacional de judo, Yuliana Bolívar, señaló que alrededor de 15 atletas se encontraban en la Videna cuando se realizó la fumigación. Según su testimonio, algunos presentaron sangrado nasal y dolores en el pecho y la espalda, por lo que fueron derivados a evaluaciones médicas.

“Explicaciones como tal no tenemos, entiendo que esto fue una mala coordinación interna, en cuanto a la presencia del IPD hoy se acercaron al hotel a las 10 de la mañana estuvieron consultando si los chicos estaban bien, pero más allá de eso no hemos recibido ninguna otra solución y ahora mismo van a ser evaluados por el equipo médico”, manifestó Bolivar.