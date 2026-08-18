Carlos Neuhaus es designado líder del Comando del sector privado frente al fenómeno El Niño

El exdirector ejecutivo de los Juegos Panamericanos Lima 2019 enfatizó que este grupo de trabajo tiene como principal objetivo salvar vidas en el país.

Tras las inundaciones registradas en diversos distritos de Lima sur como consecuencia de las lluvias, Carlos Neuhaus fue designado líder del Comando del sector privado frente al fenómeno El Niño en el Perú. Este grupo de trabajo buscará apoyar al Gobierno encabezado por la presidenta Keiko Fujimori ante los posibles estragos que podría ocasionar el evento climático.

En declaraciones a Exitosa, Neuhaus precisó que el equipo que lidera priorizará el apoyo a la población que podría verse afectada por El Niño durante los próximos meses. Además, enfatizó que realizarán todos los esfuerzos necesarios para evitar que las actividades económicas y el normal desplazamiento de los ciudadanos se vean perjudicados.

"El objetivo es salvar vidas y, ojalá, que la economía y lo demás no se detengan. Que la gente pueda transitar sin problemas, ese es el objetivo. Y eso el Gobierno lo tiene bien claro", aseguró el exdirector ejecutivo de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

¿QUIÉNES INTEGRAN ESTE GRUPO DE TRABAJO?

De acuerdo con lo revelado por Carlos Neuhaus, el grupo de trabajo está integrado por representantes de diversos gremios y especialistas en diferentes áreas.

“Hemos formado un equipo donde están los gremios principales, las cámaras de comercio del norte y colaboradores como Polo Monzón, Abraham Levy y el doctor Omar Neyra”, señaló