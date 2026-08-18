Beingolea anuncia respaldo a derogatoria de ley que creó el Colegio de Artistas del Perú

La norma ha sido cuestionada por gremios artísticos, que advierten posibles restricciones a la libertad de creación y ejercicio profesional.

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, respaldó la derogación de la Ley 32645, que creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú. La norma ha sido cuestionada por distintos gremios del sector, que consideran que podría establecer restricciones a la libertad de creación artística.

Beingolea señaló que ya se recibió los pedidos de las organizaciones vinculadas al arte y adelantó que la posición de su cartera será respaldar la eliminación de la norma, donde afirmó que existiría respaldo en el Congreso bicameral para dejar sin efecto la ley, impulsada por el excongresista Segundo Montalvo y promulgada el pasado 13 de junio. “Esta ley tiene los días contados, seguramente será derogada muy pronto”, aseguró.

RESTRICCIONES PARA LOS ARTISTAS

La Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc) también se pronunció en contra de la creación del colegio profesional. La organización sostuvo que exigir requisitos formales para ejercer determinadas disciplinas podría afectar la libertad de creación y generar limitaciones para los artistas.

“El arte nace de la libertad. La creación artística es una expresión inherente al ser humano y no requiere autorizaciones para existir. La creatividad no puede condicionarse a requisitos formales ni a mecanismos que limiten la libre creación”, manifestó la institución.

¿QUÉ ESTABLECE LA LEY 32545?

Por otro lado, la norma aprobada por el Congreso establece la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú, que estaría integrado por profesionales egresados de escuelas superiores de formación artística, institutos y universidades en especialidades como artes plásticas y visuales, música, danza y artes escénicas, quienes deberán acreditar un título o licenciatura en arte o educación artística, además de cumplir con el pago de los derechos correspondientes y realizar una promesa de honor durante una ceremonia oficial.