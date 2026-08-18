Gobierno plantea modificar el canon minero para que llegue directamente a las comunidades

El Gobierno de Keiko Fujimori anunció que impulsará una reforma estructural del canon minero con el objetivo de que una parte de los recursos sea destinada directamente a las comunidades ubicadas en las zonas donde se desarrollan actividades extractivas. La propuesta fue presentada por el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, durante el Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026).
Shinno cuestionó que los recursos del canon sean transferidos a las regiones y que, en muchos casos, terminen concentrándose en las capitales de provincias o distritos. Según sostuvo, existen situaciones en las que el dinero no se utiliza de manera adecuada. Frente a este escenario, planteó que una parte del canon tenga como destino obligatorio a las comunidades y poblaciones ubicadas en el entorno de los proyectos mineros.
El titular del Minem señaló que esta modificación permitiría que las poblaciones cercanas a las operaciones perciban de manera más directa los beneficios económicos de la actividad extractiva y puedan financiar infraestructura básica que requieren. Sin embargo, reconoció que cambiar la distribución de los recursos no será suficiente si los gobiernos locales y provinciales no cuentan con la capacidad necesaria para ejecutar los proyectos de manera eficiente y oportuna.
GOBERNANZA TERRITORIAL
La propuesta también forma parte de una estrategia para prevenir conflictos sociales vinculados a la actividad minero-energética. El ministro sostuvo que el Estado debe mantener una presencia permanente en los territorios y no limitar su intervención a momentos de crisis. En ese sentido, planteó una gobernanza territorial preventiva que permita al Estado, las empresas y las comunidades coordinar las prioridades de desarrollo y definir de manera conjunta el uso de los recursos.