Gobierno plantea modificar el canon minero para que llegue directamente a las comunidades

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunció cambios estructurales en la distribución de estos recursos y propuso fortalecer a los gobiernos locales para garantizar inversiones.

El Gobierno de Keiko Fujimori anunció que impulsará una reforma estructural del canon minero con el objetivo de que una parte de los recursos sea destinada directamente a las comunidades ubicadas en las zonas donde se desarrollan actividades extractivas. La propuesta fue presentada por el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, durante el Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026).

Shinno cuestionó que los recursos del canon sean transferidos a las regiones y que, en muchos casos, terminen concentrándose en las capitales de provincias o distritos. Según sostuvo, existen situaciones en las que el dinero no se utiliza de manera adecuada. Frente a este escenario, planteó que una parte del canon tenga como destino obligatorio a las comunidades y poblaciones ubicadas en el entorno de los proyectos mineros.

El titular del Minem señaló que esta modificación permitiría que las poblaciones cercanas a las operaciones perciban de manera más directa los beneficios económicos de la actividad extractiva y puedan financiar infraestructura básica que requieren. Sin embargo, reconoció que cambiar la distribución de los recursos no será suficiente si los gobiernos locales y provinciales no cuentan con la capacidad necesaria para ejecutar los proyectos de manera eficiente y oportuna.

GOBERNANZA TERRITORIAL

La propuesta también forma parte de una estrategia para prevenir conflictos sociales vinculados a la actividad minero-energética. El ministro sostuvo que el Estado debe mantener una presencia permanente en los territorios y no limitar su intervención a momentos de crisis. En ese sentido, planteó una gobernanza territorial preventiva que permita al Estado, las empresas y las comunidades coordinar las prioridades de desarrollo y definir de manera conjunta el uso de los recursos.