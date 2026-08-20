Premier Luis Galarreta expone hoy la Política General del Gobierno ante la Cámara de Diputados

El premier Luis Galarreta expone hoy la Política General de Gobierno ante la Cámara de Diputados del Congreso, desde las 10:00 horas. Conforme al artículo 130 de la Constitución, la exposición no da lugar al planteamiento de una cuestión de confianza.

En su exposición, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) estará acompañado por todos los integrantes del Gabinete; es la primera presentación de un premier tras el restablecimiento de la bicameralidad en el Parlamento Nacional.

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"Buscamos que cada peruano conozca con claridad los ejes de trabajo de este Gabinete Ministerial. No se trata de un simple trámite, sino del compromiso de articular medidas que de verdad lleguen a los hogares y alivien su economía", dijo Galarreta.

La PCM señaló que la presentación ratifica el respeto del Poder Ejecutivo por la independencia de poderes y el cumplimiento de las normas constitucionales. Asimismo, permitirá escuchar las posiciones de los diversos grupos parlamentarios.