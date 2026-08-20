Luis Galarreta: Vamos a gobernar con firmeza y con la responsabilidad que nos impone este momento

Esta mañana, durante su presentación ante la Cámara de Diputados en el Congreso, el premier Luis Galarreta afirmó que el país enfrenta retos que requieren una estrecha coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

"Vamos a gobernar con firmeza, con sentido de urgencia y con la responsabilidad que nos impone este momento", reafirmó el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ante la Representación Nacional.

INVERSIÓN Y EMPLEO

Dijo también que nuestro país afronta desafíos que no pueden ser retrasados, entre ellos la inseguridad, los fenómenos naturales, la atención en salud, los servicios públicos y la recuperación inmediata de la inversión y el empleo.

Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer la coordinación entre las instituciones del Estado para atender las demandas ciudadanas e hizo hincapié en que el Ejecutivo y el Legislativo deben trabajar articuladamente, informa Andina.

CAPACIDAD DE RESPUESTA

Finalmente, Galarreta Velarde propuso a los parlamentarios acompañar a los funcionarios, a los ministros y al Gobierno a ser parte de la solución, sin abandonar su labor de fiscalización ni la sanción cuando corresponda.