Premier Galarreta: No recurriremos a la cuestión de confianza por pedido de facultades legislativas

El premier Luis Galarreta señaló categórico, durante su presentación ayer ante la Cámara de Diputados, que no recurrirán a la cuestión de confianza para buscar la aprobación de las facultades legislativas que solicitarán próximamente al Congreso.

Dijo que optarán por el diálogo con todas las bancadas para explicar detalladamente las propuestas del Poder Ejecutivo. Indicó que buscarán consensos con argumentos técnicos y políticos, sin tener que recurrir a mecanismos de presión constitucional.

RECORTAR DERECHOS

Sostuvo que se deben evitar confrontaciones que terminen en censuras, disoluciones o elecciones anticipadas, que desvían la atención de las principales necesidades de los ciudadanos, como son agua potable, salud, empleo, seguridad, etc.

Finalmente, Galarreta Velarde negó que las facultades legislativas puedan utilizarse para recortar derechos o beneficios laborales, y contrapuso dicha percepción con la propuesta del gobierno de elevar la remuneración mínima vital a 1.300 soles.