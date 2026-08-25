Ministro Alberto Beingolea: El Lugar de la Memoria no será cerrado, pero requiere cambios

El ministro Alberto Beingolea señaló que no existe un enfrentamiento en el Ejecutivo tras la propuesta del titular de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, de una "reorganización" del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM).

Afirmó categórico que lo planteado por el ministro Álvarez Miranda es una "opinión" y reiteró que el lugar "es un museo de la nación. Yo soy el ministro de Cultura, soy el encargado de regentarlo", por lo que su administración recae en su cartera.

PUNTO DE DESENCUENTRO

El titular de Cultura dijo también que "no hay ningún atisbo" de cerrar el LUM, aunque considera que se debe revisar su funcionamiento, pues afirmó que "la cultura ha pretendido ser capturada" por un sector "cuyas ideas respeto, pero no comparto", informa RPP.

Destacó que el propósito del LUM es "lograr el perdón y la reunificación de los peruanos"; pero lamentablemente ha logrado "lo contrario", por lo que se deberían hacer cambios para que logre sus objetivos. "Hoy más bien es un punto de desencuentro", agregó.