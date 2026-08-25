Ministro Astudillo: Una eventual moción de interpelación permitirá mostrar la labor Policial Nacional

Esta mañana, el ministro César Astudillo se pronunció sobre el anuncio de una eventual moción de interpelación en su contra por parte de la bancada de Juntos por el Perú (JP), ante la ola de violencia que se registra en todo el país.

El titular del Interior aseguró que la interpelación, en la eventualidad de que se concrete, le permitirá explicar detalladamente todo el trabajo que viene realizando actualmente la Policía Nacional para combatir la inseguridad.

SEMANA DE REPRESENTACIÓN

"Esa es una facultad que tiene el Congreso. La interpelación también sirve para demostrar el trabajo que viene haciendo la Policía. Es una facultad que tiene la Cámara de Diputados. Así funciona la democracia", declaró a RPP.

Como se recuerda, la diputada del grupo parlamentario Juntos por el Perú, Analí Márquez Huanca, anunció que se presentará una moción de interpelación contra el ministro Astudillo Salcedo, luego de la semana de representación.