Aumento del sueldo mínimo a S/1.300 se debatirá en septiembre por el Consejo Nacional de Trabajo

La reunión contará con representantes del Gobierno, trabajadores y empleadores, quienes expondrán sus posiciones sobre el incremento de la remuneración mínima vital.

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, anunció que el Consejo Nacional de Trabajo volverá a discutir la propuesta para incrementar la remuneración mínima vital. La reunión está programada para el jueves 3 de septiembre y contará con representantes del Gobierno, trabajadores y empleadores.

La propuesta plantea elevar el sueldo mínimo de S/1.130 a S/1.300, tal como fue anunciado por la presidenta Keiko Fujimori durante su mensaje por Fiestas Patrias. Sin embargo, el Ejecutivo todavía evalúa las condiciones para aplicar el incremento y busca recoger las opiniones de los diferentes sectores.

AUMENTO EN ETAPAS

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), bajo la conducción de Elmer Cuba, ha planteado que el incremento no se realice de manera inmediata, sino en dos etapas, donde la primera sería de S/100, seguido de otro de S/70, hasta alcanzar los S/1.300.

Según las proyecciones del MEF, el primer tramo podría aplicarse entre octubre y noviembre de 2026, mientras que el segundo incremento se evaluaría posteriormente, con abril de 2027 como una fecha de referencia.

POSICIÓN DE LOS TRABAJADORES

Por otro lado, la próxima sesión del Consejo Nacional de Trabajo permitirá que las organizaciones sindicales y los gremios empresariales presenten sus argumentos respecto al incremento de la remuneración mínima, lo cual se espera que se avance con mayor rapidez.