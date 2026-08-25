Presidente del Senado cuestiona interpelaciones a ministros: “Evitemos tufillos de obstruccionismo”

Miguel Torres advirtió que estas iniciativas podrían generar un clima de confrontación cuando el país necesita unidad.

A menos de un mes del inicio de la gestión de Keiko Fujimori como presidenta del Perú, diversos sectores del Congreso han comenzado a presentar mociones de interpelación contra ministros del gabinete encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

Ante esta situación, el presidente del Senado, Miguel Torres, cuestionó las iniciativas promovidas por distintos parlamentarios y señaló que podrían obstaculizar el trabajo del Gobierno en favor de la ciudadanía.

“Las interpelaciones son un ejercicio democrático importante que permite a los ministros exponer y responder las inquietudes. Sin perjuicio de ello, debo preguntarles a los grupos parlamentarios si los días transcurridos son suficientes para interpelar. (…) Si bien es válido, creo que es importante evitar estos tufillos que podrían ser de confrontación y obstruccionismo cuando el país quiere unidad”, manifestó.

MOCIONES DE INTERPELACIÓN CONTRA MINISTROS DEL GABINETE GALARRETA

Aunque el Gobierno de Keiko Fujimori todavía no cumple un mes al frente del Ejecutivo, grupos parlamentarios de oposición ya comenzaron a promover mociones de interpelación en el Congreso.

Entre los integrantes del gabinete de Luis Galarreta cuestionados se encuentran el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, y el titular del Ministerio de Energía y Minas, Guillermo Shinno.