JNJ convoca nuevo concurso para elegir al próximo jefe de la ONPE

El proceso busca reemplazar a Bernardo Pachas, actual jefe interino de la ONPE, luego de que el anterior concurso fuera declarado desierto.

El próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) asumiría el cargo después de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre, debido a los plazos previstos para el nuevo concurso público convocado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La JNJ lanzó la Convocatoria N.° 006-2026-SN/JNJ para seleccionar al reemplazo de Bernardo Pachas, actual jefe interino de la ONPE. Aunque las bases y el cronograma todavía no habían sido difundidos, fuentes de la JNJ señalaron que los plazos serían similares a los del proceso realizado en abril, que finalmente fue declarado desierto.

En ese concurso transcurrieron 65 días entre la publicación de la convocatoria y la fecha prevista para la juramentación. Actualmente faltan 39 días para los comicios del 4 de octubre, por lo que el nuevo titular de la ONPE.

JNJ VUELVE A CONVOCAR CONCURSO PARA JEFE DE LA ONPE

El nuevo proceso se produce luego de la renuncia de Piero Corvetto, presentada el pasado 21 de abril, en medio de cuestionamientos por las fallas logísticas registradas durante las elecciones del 12 de abril, que ocasionaron retrasos en la instalación de mesas de votación en Lima.

Posteriormente, la JNJ inició un concurso en el que Carlos Loyola Escajadillo quedó como único candidato. El postulante aprobó las distintas etapas y obtuvo 81.85 puntos en la entrevista personal.

AÚN FALTA RESPALDO

Por otro lado, para ser designado necesitaba el respaldo de al menos cinco de los siete integrantes de la JNJ. Los magistrados Víctor Hugo Chanduví, Cayo Galindo y Jaime de la Puente votaron en contra de su nombramiento, por lo que el proceso terminó sin la designación de un nuevo jefe titular de la ONPE.