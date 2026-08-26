Keiko Fujimori durante celebración por el Día del Adulto Mayor: “Hemos recibido el país con cifras terribles”

En el marco de la celebración por el Día del Adulto Mayor, la presidenta Keiko Fujimori encabezó una ceremonia en Palacio de Gobierno, que contó con la participación de decenas de personas de avanzada edad. Durante su discurso, la mandataria aseguró que su gestión recibió el país con cifras negativas que afectan su desarrollo.

Además, la jefa de Estado dejó en claro que el equipo que la acompaña en el Poder Ejecutivo realizará las acciones necesarias para revertir esta situación. “Hoy hemos recibido el país con cifras y estadísticas terribles, pero a partir del próximo año vamos a ir viendo mejoras”.

MEJORAS EN LOS PROGRAMAS PARA ADULTOS MAYORES

En ese sentido, Fujimori anunció una serie de mejoras en los programas dirigidos a los adultos mayores, especialmente en Yuyaq Casa del Pensionista. Estos centros de atención pasarán de doce sedes, ubicadas en ocho provincias, a veinticuatro establecimientos distribuidos en diversas regiones del país.

Finalmente, la mandataria precisó que se ampliará la cobertura de Pensión 65, medida que estará contemplada en el presupuesto público del próximo año. En la ceremonia también estuvo presente el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.