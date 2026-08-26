Alcalde de Lima pide autorización para que seguridad de EMAPE use armas de fuego

Renzo Reggiardo indicó que la medida busca reforzar la protección de las vías metropolitanas, obras de infraestructura y trabajadores ante casos de extorsión.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, solicitó a la presidenta Keiko Fujimori apoyo para agilizar ante Sucamec la autorización que permita al personal de seguridad de EMAPE portar armas de fuego. Según el burgomaestre, la medida busca reforzar la protección de las vías metropolitanas, obras de infraestructura y trabajadores ante casos de extorsión.

Reggiardo sostuvo que la Municipalidad de Lima ya cumplió con los procedimientos y requisitos establecidos para obtener la autorización. Además, señaló que se han registrado muertes vinculadas a extorsiones en obras y pidió al Gobierno central adoptar medidas para proteger al personal que participa en estos proyectos.

Durante sus declaraciones, el alcalde también informó sobre las gestiones para impulsar el proyecto del Tren Lima-Chosica. Indicó que existe disposición del Ejecutivo para avanzar con la iniciativa y que próximamente se reunirá con ProInversión para acelerar su ejecución y ofrecer una alternativa de transporte para los vecinos de Lima Este.

COORDINACIONES

Asimismo, anunció coordinaciones con las unidades ejecutoras de la Municipalidad de Lima, el Ministerio de Vivienda y Sedapal para destrabar proyectos que presentan dificultades. Las declaraciones fueron brindadas durante la entrega de 326 hornos industriales a ollas comunes y comedores populares de Lima Este, con lo que la comuna informó que supera los 5000 equipos distribuidos en distintos sectores de la capital.