Keiko Fujimori sobre Lima 2027: “Estamos preparados para organizar los mejores Juegos Panamericanos”

Presidenta pidió confiar en los preparativos que se realizan para garantizar el éxito del evento deportivo internacional.

Durante la LXIV Asamblea General de Panam Sports, realizada en San Isidro, la presidenta Keiko Fujimori agradeció a la organización por volver a confiar en el Perú como sede de los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Durante su intervención, la mandataria aseguró que todas las entidades involucradas se encuentran preparadas para organizar un evento deportivo de primer nivel, que reunirá a miles de atletas y delegaciones de diferentes países.

“Para nosotros no es solamente una reunión de autoridades deportivas; es también una oportunidad para mostrarle al mundo que el Perú está preparado para organizar los mejores Juegos Panamericanos, de la mano del Instituto Peruano del Deporte (…). Queremos que sea una oportunidad para dejar un legado que permanezca mucho después de que termine la última competencia”, declaró.

PIDE CONFIAR EN LA ORGANIZACIÓN DE LIMA 2027

Con el objetivo de garantizar que las delegaciones participantes no atraviesen contratiempos durante su estadía, Keiko Fujimori pidió confiar en los preparativos que se desarrollan para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

“Queremos que nuestros visitantes encuentren un país que los reciba con los brazos abiertos, que cumpla con sus compromisos, que sea confiable y capaz de realizar eventos deportivos de primer nivel”, manifestó.