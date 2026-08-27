Consejo de Ministros evalúa pedido de facultades legislativas al Congreso

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, encabezó una nueva sesión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno, donde se analizan medidas que deberán ser remitidas al Congreso.

Uno de los principales puntos de la agenda es la solicitud de facultades legislativas para que el Ejecutivo pueda emitir normas en diferentes áreas consideradas prioritarias.

El pedido contempla materias como seguridad ciudadana, apoyo a las micro y pequeñas empresas, generación de empleo, desarrollo productivo y asuntos tributarios. También incluye propuestas orientadas a simplificar procedimientos administrativos.

Durante la reunión también se revisan asuntos vinculados al presupuesto público y el Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030, documentos que servirán como referencia para las decisiones económicas del próximo periodo.