Ministro Astudillo ante eventual interpelación: Presentaremos un balance de las operaciones ejecutadas

El ministro César Astudillo dijo que acudirá a la Cámara de Diputados si prospera una moción de interpelación en su contra. Señaló que su presentación permitirá explicar las estrategias implementadas durante sus primeras semanas al frente de la cartera.

Destacó que las unidades policiales realizan intervenciones diarias de captura en flagrancia; también han logrado la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y al sicariato en los distritos con mayor índice delictivo de la capital.

MARCO NORMATIVO

"La Cámara de Diputados está en todo su derecho de hacerlo y va a permitir que también le expliquemos los trabajos que venimos haciendo, todos los indicadores que estamos obteniendo para que tengan conocimiento de ello; es el juego democrático", señaló el ministro del Interior.

Finalmente, el funcionario Astudillo Salcedo confía en que el diálogo continuo con el Legislativo servirá para consolidar el marco normativo y las herramientas legales que requiere la Policía Nacional en su combate frontal contra la delincuencia, informa Exitosa.