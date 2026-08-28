ERM 2026: ¿Te mudaste después del 7 de abril?, tendrás que votar en tu distrito anterior

Si recientemente te mudaste de distrito, hay un dato que debes revisar antes de acudir a las urnas. Los ciudadanos que cambiaron de domicilio, pero actualizaron la dirección de su DNI después del 7 de abril de 2026, deberán votar en el distrito que tenían registrado hasta esa fecha durante las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, que se realizarán el domingo 4 de octubre. Esto se debe a que ese día se cerró oficialmente el padrón electoral que será utilizado para los comicios.

¿Por qué el cambio de domicilio no modifica dónde votarás?

El padrón electoral de las ERM 2026 fue elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) a partir de la información registrada en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN) hasta la fecha de cierre. Por ello, modificaciones posteriores en datos como el domicilio del DNI ya no pueden ser incorporadas para determinar dónde le corresponde sufragar a cada elector.

Esto significa que una persona puede tener actualmente una nueva dirección en su DNI y, pese a ello, tener que desplazarse hasta su distrito anterior para votar el 4 de octubre. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó el padrón electoral definitivo para las ERM 2026, compuesto por 26 314 724 electores habilitados, entre ciudadanos peruanos y extranjeros autorizados para participar en los comicios municipales.

Cambio de dirección del DNI sí servirá para futuras elecciones

Actualizar el domicilio después del cierre del padrón, sin embargo, sí tendrá efectos para futuros procesos electorales, siempre que el nuevo dato se encuentre registrado dentro de los plazos establecidos. Reniec informó que entre 2025 y 2026 se presentaron 1 199 691 solicitudes de cambio de domicilio en el DNI a nivel nacional, de las cuales 373 244 fueron realizadas durante 2026.

Para realizar la rectificación de domicilio, los ciudadanos deben acreditar su lugar de residencia mediante la documentación correspondiente, como un recibo original de servicio público con una antigüedad máxima de seis meses. De cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los electores que se hayan mudado deberán verificar con anticipación su información electoral, ya que el distrito donde les corresponde votar será el consignado en el padrón cerrado el 7 de abril, aunque actualmente residan en otro lugar.