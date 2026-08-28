Miguel Torres sobre pedido de facultades al Congreso: Esperemos que se atienda con celeridad

El Gobierno enviará hoy, viernes, al Congreso el proyecto de ley para que se le otorguen facultades legislativas en materias de seguridad ciudadana, simplificación administrativa, reestructuración del Estado y prevención del fenómeno El Niño.

Al respecto, el presidente del Senado, Miguel Torres dijo que espera que el requerimiento obtenga del Parlamento Nacional una respuesta rápida. Recordó que, históricamente, “el promedio para la entrega de facultades ha sido de veinte días”.

OFICIALÍA MAYOR

Aunque reconoció que ese cálculo era cuando había una sola cámara. “Tenemos el reto de que esto no se extienda por el hecho de que ahora enfrentamos la bicameralidad”, declaró Torres Morales, representante de Fuerza Popular, informa RPP.

Luego que ingrese el proyecto, la Oficialía Mayor verificará que el documento cumpla los requisitos y después lo remitirá a una o dos comisiones especializadas, que pueden ser Constitución y Economía y Finanzas de la Cámara de Diputados.