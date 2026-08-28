Defensor del Pueblo en la mira: exigen su renuncia tras polémicas declaraciones

Tras las polémicas declaraciones del defensor del Pueblo, el senador Daniel Barragán, de Cívico Obras, pidió la renuncia, según cuestionó lo dicho afectaría la institucionalidad democrática del país.

Barragán aclaró que, por el momento, su pedido es a título personal y que será evaluado el próximo lunes junto con toda su bancada, debido a que los parlamentarios se encuentran actualmente en la semana de representación.

El legislador calificó las declaraciones del defensor del Pueblo como “antidemocráticas” y “desafortunadas. “Son vergonzosas las declaraciones, totalmente antidemocráticas y yo creo que el Defensor del Pueblo debe evaluar su renuncia”, manifestó.

MECANISMOS PARA UNA EVENTUAL SALIDA

Consultado sobre cómo podría concretarse la salida del defensor del Pueblo, el senador señaló que la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo contempla causales para declarar la vacancia del cargo.

Según explicó, en determinados casos se requiere un acuerdo aprobado con el voto favorable de dos tercios del Congreso, por lo que sería necesario conversar con las distintas fuerzas políticas antes de impulsar una eventual separación del funcionario.

PENSAMIENTOS ERRÓNEOS

Por otro lado, Barragán insistió en que las declaraciones cuestionadas no pueden ser tomadas a la ligera y consideró que el defensor del Pueblo debería evaluar su renuncia. “Estamos en un país democrático y tenemos que corregir estos pensamientos”, sostuvo.