Gobierno de Keiko Fujimori solicita facultades legislativas por 120 días al Congreso

ACTUALIZACIÓN: MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE FERIADOS

Otro de los puntos que contempla el pedido de facultades legislativas es la modificación de los feriados no laborables, cuya cantidad ha sido cuestionada durante el año por su impacto en las actividades económicas.

Asimismo, se plantea establecer incentivos económicos de carácter voluntario para los trabajadores comprendidos en el régimen laboral de la actividad privada, regulado por el Decreto Legislativo N.° 728, como parte de las medidas dirigidas a distintos sectores laborales.

NOTA ORIGINAL

El Ejecutivo presentó ante el Congreso su esperado pedido de facultades legislativas, compuesto por 66 propuestas que buscan permitir al Gobierno legislar durante 120 días en materias relacionadas con la seguridad ciudadana, economía y gestión pública.

La solicitud fue anunciada por la presidenta Keiko Fujimori y el premier Luis Galarreta y ahora deberá ser evaluada por el Parlamento y de esa forma abrir un nuevo escenario de negociación entre el Ejecutivo y las distintas bancadas para definir qué medidas podrán avanzar.

El Congreso informó que, junto con el pedido de facultades, recibió los proyectos de ley de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero para el año fiscal 2027, conforme al artículo 78 de la Constitución.

SEGURIDAD CIUDADANA Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN

Uno de los principales pedidos está relacionado con la seguridad ciudadana, donde el Ejecutivo plantea establecer un marco legal para clasificar y registrar a determinadas organizaciones criminales como organizaciones terroristas, debido a las estructuras delictivas recurren a la violencia sistemática, extorsión y control territorial.

Además, se propone incorporar de manera expresa en el Código Penal la legítima defensa de terceros inocentes, con el objetivo de brindar respaldo jurídico a quienes intervengan para proteger a otra persona frente a una agresión ilegítima.

FORMALIZACIÓN DE MYPES Y EMPLEO

Por otro lado, el Gobierno plantea facilitar la formalización de las micro y pequeñas empresas, mediante la reducción de trámites y costos, así como la gratuidad de determinados servicios vinculados con su incorporación y permanencia en la economía formal.

El paquete también contempla fortalecer la Red CITE, promover el empleo juvenil, reforzar a la SUNAFIL con un enfoque preventivo y establecer mecanismos de bonificación por productividad en el sector privado.