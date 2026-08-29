Premier Galarreta sobre fenómeno El Niño: Evento climático no nos agarrará desprevenidos

El premier Luis Galarreta señaló que en estos momentos la prioridad del Gobierno es reducir el impacto del fenómeno El Niño; por ello están implementando urgentes medidas para que el anunciado evento climático no cause muchos daños en el país.

“En nuestro gobierno, un próximo fenómeno El Niño no nos va a agarrar desprevenidos", aseguró categórico tras indicar que el retraso en las acciones de prevención no es responsabilidad del actual Ejecutivo, sino de las anteriores administraciones.

CUELLOS DE BOTELLA

En esa línea, Galarreta Velarde dijo que el pedido de facultades legislativas al Congreso busca simplificar los “cuellos de botella del aparato estatal” y destacó la importancia del proyecto de ley, que pasó por rigurosos filtros de equipos técnicos, informa Andina.

Por otro lado, indicó que una gestión no se mide por las acciones de los primeros 30 días, sino por un “plan de largo aliento”. “Tenemos un norte: la proyección la ha planteado la presidenta Keiko Fujimori, de hacia dónde iremos estos cinco años”, agregó.