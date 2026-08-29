Defensoría del Pueblo ratifica compromiso con la Constitución y el orden democrático tras polémica

En un amplio comunicado, la Defensoría del Pueblo negó que las recientes declaraciones de su titular, Josué Gutiérrez, hayan tenido como propósito desestabilizar el orden democrático. Señalan que las afirmaciones fueron "el resultado de un análisis sobre la debilidad institucional que enfrenta el país".

"Sin embargo, dichas declaraciones han sido sacadas de contexto, difundiéndose solo una parte y no el total de la entrevista, originándose una corriente que busca deslegitimar las opiniones del defensor del pueblo, quien solo se refirió a un caso hipotético sobre la base de hechos históricos pasados", indican.

RÉGIMEN DEMOCRÁTICO

En el documento expresan también “su firme rechazo a toda forma de atentado contra el régimen democrático como los vividos en años anteriores", por considerar que ello no conduce a ningún escenario positivo y porque la Defensoría del Pueblo tiene un rol clave para el orden constitucional del Perú.

Asimismo, la entidad consideró que cualquier medida que adopten los poderes públicos del país debe desarrollarse siempre dentro del pleno respeto de la Constitución Política, el Estado de derecho y los principios que sustentan la institucionalidad democrática de la nación.