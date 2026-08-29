Keiko Fujimori sobre pedido de facultades: Son más de 60 puntos que esperamos se analicen con premura

La presidenta Keiko Fujimori indicó que la solicitud de facultades legislativas al Parlamento Nacional busca impulsar medidas urgentes para recuperar el orden, fortalecer la respuesta ante el fenómeno El Niño, eliminar varias trabas burocráticas, etc.

“Son más de 60 puntos que esperamos el Congreso pueda analizarlos con celeridad, también con serenidad, pero, sobre todo, viendo las necesidades. Es importante que le den la prioridad que los ciudadanos están esperando”, declaró.

SENTIDO COMÚN

Fujimori Higuchi, durante su reciente viaje a Tacna, también hizo un llamado a todos los sectores del Estado y la sociedad, a mantener permanentemente un diálogo responsable y orientado a atender con premura todas las demandas de la ciudadanía.

“Apelo a la objetividad, al sentido común y a la gran demanda de los ciudadanos para que podamos ponernos a trabajar, poner el Estado a mayor velocidad y utilizar los recursos que tenemos para convertirlos en obras. Estoy optimista”, agregó.