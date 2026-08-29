Encuesta CPI: El 52.6 % de los ciudadanos aprueba gestión de la presidenta Keiko Fujimori

Según la más reciente encuesta a nivel nacional de la empresa CPI, el 52.6 % de los ciudadanos aprueba la gestión que viene realizando la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi.

Mientras el 30 % de los preguntados desaprueba el trabajo que desarrolla la actual jefa de Estado, por otro lado, el 17.4 % de los encuestados no precisó su respuesta sobre el tema, informa RPP.

DELINCUENCIA

Sobre cuánta confianza tienen en que el gobierno termine con la delincuencia, el 15.2 % dice que tiene "mucha confianza"; el 36.5 %, "algo de confianza"; el 28.3 %, "poca confianza"; y el 18.6 %, "ninguna confianza", mientras el 1.4 % no precisa.

Respecto a que el actual Gobierno podrá lograr un mayor crecimiento económico, el 17.6 % manifestó tener "mucha confianza"; el 39.1 %, "algo de confianza"; el 27.6 %, "poca confianza"; y el 14.4 %, "ninguna confianza". Solo el 1.2 % no precisó.

FICHA TÉCNICA

El sondeo fue realizado entre el 25 y el 28 de agosto de 2026. Se aplicó de manera presencial a una muestra de 1 200 hombres y mujeres de entre 18 y 70 años, residentes en zonas urbanas y rurales del país. La investigación tiene un nivel de confianza de 95.5 % y un margen de error de ±2.8 %.