Congreso: premier y ministro de Economía sustentarán el 3 de setiembre Ley de Presupuesto 2027

El presidente del Legislativo, Miguel Torres, convocó a un pleno para el jueves 3 de setiembre, día en que se sustentarán los proyectos de Ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero para el Año Fiscal 2027.

Se espera que en dicha fecha acudan al hemiciclo del Congreso a las 10:00 horas el premier Luis Galarreta y el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, con la finalidad de sustentar detalladamente las iniciativas sobre el presupuesto.

CUENTAS PÚBLICAS

Durante la sesión, los parlamentarios podrán conocer los planteamientos del Ejecutivo sobre el presupuesto que será ejecutado el próximo año, así como las iniciativas relacionadas con el financiamiento y el equilibrio de las cuentas públicas.

Como se sabe, la aprobación de las propuestas del Gobierno es facultad única y exclusiva del Congreso de la República. Ello deberá efectuarlo mediante una ley que contiene el límite máximo de gasto a ejecutarse en el próximo año fiscal.