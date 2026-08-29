Carlos Mesía: Debate sobre solicitud de facultades no debería extenderse más de dos semanas

En entrevista con RPP, el parlamentario Carlos Mesía señaló que el debate de la solicitud de facultades legislativas al Congreso no debería extenderse más de dos semanas y aprobarse el 10 de setiembre ante la pronta llegada del fenómeno climático.

"La población también está impaciente. Yo creo que el debate debería durar, en el peor de los casos, dos semanas. Si entró esta semana, yo creo que para el 10 de setiembre deberían estar aprobadas las facultades porque el “El Niño” no espera", declaró.

NEGOCIACIONES

Mesía Ramírez dijo también que el proyecto de ley presentado tiene dos prioridades: combatir la delincuencia y la prevención ante el fenómeno El Niño. Admitió que podrían surgir dificultades durante las negociaciones, pero no deberían generar retrasos.

“En todo caso, lo que sí se necesita es que esto se ponga inmediatamente a debate tanto de la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado. Lo más rápido que se puede. Esperemos que sea así”, agregó el senador de la bancada de Fuerza Popular.