Perú busca liderar la OIT: presenta candidatura de su excanciller Javier González-Olaechea

La elección del próximo director general de la OIT se realizará el 16 de noviembre en Ginebra, donde González-Olaechea competirá por el cargo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Estado peruano presentó la candidatura del excanciller Javier González-Olaechea al cargo de director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el periodo 2027-2032.

La elección se realizará el próximo 16 de noviembre en Ginebra, Suiza, mediante votación secreta. Antes de la votación, los candidatos tendrán que presentar sus propuestas el 23 de septiembre ante el Pleno de la OIT y los representantes de los 187 países que integran la organización.

De ser elegido, asumiría el cargo el 1 de octubre de 2027. Su candidatura plantea una visión centrada en los desafíos del mundo laboral y lleva como propuesta principal el lema “Una vida digna en la Era Disruptiva”.

EXPERIENCIA EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

La Cancillería destacó la experiencia del excanciller en el ámbito internacional y su relación con la OIT. Durante su trayectoria, ha representado al Perú ante distintos organismos y participado en la negociación y suscripción de instrumentos internacionales con otros países e instituciones.

Entre los principales ejes de su propuesta se encuentran “renovar sin dividir, reformar sin debilitar y anticipar para proteger”, con el objetivo de afrontar los cambios y desafíos que enfrenta el mundo del trabajo.

EXPERIENCIA DE GONZÁLEZ OLAECHEA

Javier González-Olaechea fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores en noviembre de 2023, durante el gobierno de Dina Boluarte, y permaneció en el cargo hasta septiembre de 2024. Cuenta con formación en Ciencia Política, Relaciones Internacionales y estudios de posgrado vinculados con la administración pública.

Por otro lado, ha ocupado distintos cargos en instituciones nacionales e internacionales, realizando funciones en la OIT, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Energía y Minas, además de haber sido asesor del exsecretario general de la ONU Javier Pérez de Cuéllar.