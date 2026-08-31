Keiko Fujimori destaca labor de la PNP tras rescate de empresario secuestrado en Trujillo

La jefa de Estado aseguró además que su Gobierno “no dará tregua a la delincuencia”.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, reconoció la rápida intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras el asesinato de cuatro personas en Trujillo y la liberación de un ciudadano que permanecía secuestrado.

A través de sus redes sociales, la mandataria expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares de las cuatro víctimas, quienes perdieron la vida en la ciudad de Trujillo.

Fujimori destacó que cuatro presuntos implicados en el crimen fueron capturados y que el ciudadano que permanecía secuestrado logró ser liberado. Asimismo, resaltó la respuesta de la PNP frente a estos hechos.

La jefa de Estado aseguró además que su Gobierno “no dará tregua a la delincuencia” y que responderá con firmeza ante la criminalidad que afecta al país.