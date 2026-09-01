Comisión de Constitución en reuniones permanentes para analizar solicitud de facultades del Ejecutivo

Por mayoría, 18 votos a favor y dos en contra, la Comisión de Constitución y Reglamento de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), aprobó mantenerse en sesión permanente.

Con esta medida se busca tratar con mayor celeridad y analizar exhaustivamente la solicitud del Ejecutivo para que se le otorguen facultades legislativas en temas como modernización del Estado, fortalecimiento de la economía y seguridad ciudadana.

SESIONES EXTRAORDINARIAS

Tras esta declaratoria, la titular de la comisión podrá convocar a sesiones extraordinarias para recibir a los representantes de los ministerios, quienes deberán sustentar sus propuestas y absolver las interrogantes de los diputados.

El planteamiento fue realizado por el diputado Frank Krklec Torres (Renovación Popular); quien considera necesario acelerar el debate debido a la coyuntura del país. Su propuesta recibió el inmediato respaldo de la mayoría, informa Correo.