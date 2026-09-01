Política

Hace 22 minutos

Comisión de Constitución en reuniones permanentes para analizar solicitud de facultades del Ejecutivo

Con esta medida se busca evaluar exhaustivamente el pedido del Gobierno, que busca legislar sobre modernización del Estado, fortalecimiento de la economía y seguridad ciudadana.

Foto Correo



Por mayoría, 18 votos a favor y dos en contra, la Comisión de Constitución y Reglamento de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), aprobó mantenerse en sesión permanente.

Con esta medida se busca tratar con mayor celeridad y analizar exhaustivamente la solicitud del Ejecutivo para que se le otorguen facultades legislativas en temas como modernización del Estado, fortalecimiento de la economía y seguridad ciudadana.

SESIONES EXTRAORDINARIAS

Tras esta declaratoria, la titular de la comisión podrá convocar a sesiones extraordinarias para recibir a los representantes de los ministerios, quienes deberán sustentar sus propuestas y absolver las interrogantes de los diputados.

El planteamiento fue realizado por el diputado Frank Krklec Torres (Renovación Popular); quien considera necesario acelerar el debate debido a la coyuntura del país. Su propuesta recibió el inmediato respaldo de la mayoría, informa Correo.


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