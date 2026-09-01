Tania Ramírez renuncia a la Derrama Magisterial tras cuestionamientos al ministro de Educación

La excongresista Tania Ramírez presentó su renuncia irrevocable como representante del Ministerio de Educación (Minedu) ante el Directorio de la Derrama Magisterial, en medio de una creciente controversia por sus viajes al extranjero coincidentes con el actual ministro de Educación, José Antonio Chang. La salida fue aceptada el lunes 31 de agosto mediante una resolución ministerial firmada por el propio titular del sector, quien había designado a Ramírez en el cargo a inicios de agosto.

Viajes de Tania Ramírez y José Antonio Chang bajo cuestionamiento

La polémica surgió luego de que un reportaje periodístico de Willax revelara que Ramírez y Chang coincidieron en al menos tres viajes internacionales, dos hacia Estados Unidos y uno a Panamá, antes de que la exparlamentaria fuera nombrada representante del Minedu ante la Derrama Magisterial. Los registros difundidos muestran coincidencias tanto en los destinos como en las fechas de salida y retorno al país, hecho que abrió cuestionamientos sobre los criterios utilizados para su posterior designación.

Ante los señalamientos, Tania Ramírez negó que exista una relación irregular o un favorecimiento político. En su carta de renuncia explicó que los viajes se realizaron como parte de delegaciones oficiales de la Universidad de San Martín de Porres (USMP) para participar en actividades académicas vinculadas con la Organización de los Estados Americanos (OEA). Además, sostuvo que durante esos desplazamientos José Antonio Chang ejercía como rector universitario y aún no ocupaba el Ministerio de Educación.

Congreso pide explicaciones al ministro José Antonio Chang

La controversia llegó a la Cámara de Diputados, donde la legisladora Gina Duarte, del Partido del Buen Gobierno, solicitó que José Antonio Chang sea citado a la Comisión de Educación para explicar los motivos, criterios y alcances de la designación de Ramírez. Duarte sostuvo que la meritocracia y la transparencia deben prevalecer en los nombramientos del Estado, especialmente cuando se trata de cargos vinculados a una cartera como Educación.

Los cuestionamientos también alcanzaron al propio oficialismo. La senadora de Fuerza Popular Martha Chávez reclamó una explicación pública e inmediata del ministro y cuestionó su silencio frente a las revelaciones, mientras que otros parlamentarios han planteado que Chang debe aclarar las circunstancias de los viajes y el proceso de designación. La renuncia de Ramírez, quien había asumido la representación del Minedu ante la Derrama Magisterial el pasado 3 de agosto, se produce así mientras aumenta la presión política para que el titular de Educación responda ante el Congreso. (Con información de RPP).