MEF transfiere S/ 50 millones al Ministerio del Interior para reforzar la seguridad ciudadana

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la transferencia de S/ 50 millones a favor del Ministerio del Interior por el cumplimiento de metas e indicadores durante el primer semestre de 2026. La operación fue oficializada mediante el Decreto Supremo N° 171-2026-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano, y será financiada con recursos provenientes de la Reserva de Contingencia del MEF.

Objetivo: reducir delitos y fortalecer el patrullaje policial

El financiamiento está vinculado al Programa Presupuestal 0030: Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, que contempla acciones orientadas a fortalecer la respuesta policial frente a la delincuencia. Entre los indicadores considerados se encuentra el porcentaje de días en los que se ejecuta patrullaje policial mensual en sectores priorizados por la Policía Nacional del Perú (PNP), relación de comisarías priorizadas, plan de uso de recursos y otros.

El detalle de la transferencia se encuentra en un anexo publicado en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas, donde se precisa la distribución de los fondos destinados al programa de seguridad ciudadana.

Ministerio del Interior deberá definir distribución del presupuesto

De acuerdo con el decreto supremo, el titular del Ministerio del Interior deberá aprobar la desagregación de los recursos transferidos dentro de los cinco días calendario contados desde la vigencia del presente dispositivo legal. Este procedimiento permitirá establecer cómo serán distribuidos los S/ 50 millones entre las acciones comprendidas dentro del programa presupuestal.

Asimismo, los recursos provenientes de esta transferencia no podrán ser destinados a fines distintos de aquellos para los que fueron autorizados, bajo responsabilidad de los funcionarios correspondientes. La disposición busca garantizar que el presupuesto sea utilizado exclusivamente en medidas relacionadas con la seguridad ciudadana, prevención del delito, patrullaje policial y fortalecimiento de las comisarías priorizadas.