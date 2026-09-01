¡Patrimonio en peligro! Ministro de Cultura prioriza El Niño ante riesgo para Chan Chan y Kuélap

Alberto Beingolea asegura que su prioridad es proteger el patrimonio arqueológico ante El Niño y deja en segundo plano la polémica por el LUM.

Ante el riesgo de diversos patrimonios culturales, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, aseguró que su principal preocupación al frente del sector es el impacto que podría generar el fenómeno El Niño en los principales sitios arqueológicos del país.

Beingolea mencionó entre los lugares que requieren especial atención a Chan Chan, Kuélap y el Bosque de Pómac, y pidió tomar conciencia sobre la magnitud de los posibles daños.

“Mi prioridad no es el LUM, mi prioridad es el fenómeno El Niño. Podemos perder Chan Chan, Kuélap está en peligro, el Bosque de Pómac. ¿Cree que voy a seguir en esta polémica del LUM? Por el amor de Dios, déjenme trabajar”, expresó.

DEJA EN SEGUNDO PLANO PLÉMICA CON EL LUM

Respecto al Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), sostuvo que cada persona tiene derecho a expresar su opinión sobre el espacio cultural. "Todos tienen su opinión y tienen derecho a emitirla, tú seguro tienes una opinión sobre el LUM, yo tengo la mía, él tiene la suya, los ministros tienen la suya. Me parece que vivimos en un país libre donde cada uno puede hacer ejercicio de su libertad", expresó.

El ministro reconoció que la atención que recibe actualmente el LUM “no es la mejor” y señaló que el sector está comenzando a revisar su funcionamiento.

ENCARGAN DIRECCIÓN DEL LUM

Por otro lado, mientras se define a su nuevo director, la conducción del LUM fue encargada temporalmente a la directora general de Museos del Ministerio de Cultura. Beingolea indicó que el nombramiento definitivo debería concretarse en los próximos días y reafirmó que el espacio continuará bajo la administración del sector.